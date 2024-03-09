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Карлос Алькарас – Маттео Арнальди 6:7 (5:7) 6:0 6:1, победил Алькарас, результат матча в Индиан-Уэллсе 9 марта

Алькарас в трёх сетах обыграл Арнальди и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 9 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алкьарасом и итальянцем Маттео Арнальди (40-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 6:1 в пользу Алкьараса.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 05:10 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		0 1
6 5 		6 6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Итальянский теннисист выполнил два эйса, не совершил двойных ошибок и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять канадский теннисист, 31-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, который в двух сетах обыграл француза Констана Лестьенна.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

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