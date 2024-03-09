Алькарас в трёх сетах обыграл Арнальди и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 9 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алкьарасом и итальянцем Маттео Арнальди (40-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 6:1 в пользу Алкьараса.

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Итальянский теннисист выполнил два эйса, не совершил двойных ошибок и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять канадский теннисист, 31-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, который в двух сетах обыграл француза Констана Лестьенна.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Алькарас показал, как восстанавливается после травмы: