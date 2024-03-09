Анна Калинская обыграла Таунсенд и вышла в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 77-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд, представляющая США. В трёх сетах победу одержала россиянка со счётом 7:5, 3:6, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Калинская не сделала ни одной подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Таунсенд пять эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во третьем круге Калинская сыграет с теннисисткой из Италии, 14-й ракеткой мира Ясмине Паолини.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
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