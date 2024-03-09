Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская – Тэйлор Таунсенд 7:5 3:6 6:4, победила Калинская, результат матча в Индиан-Уэллсе 9 марта

Анна Калинская обыграла Таунсенд и вышла в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 77-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд, представляющая США. В трёх сетах победу одержала россиянка со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 05:40 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Калинская не сделала ни одной подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Таунсенд пять эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во третьем круге Калинская сыграет с теннисисткой из Италии, 14-й ракеткой мира Ясмине Паолини.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android