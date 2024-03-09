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Определилась соперница Потаповой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Стало известно имя соперницы российской теннисистки Анастасии Потаповой в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Ей стала 84-я ракетка мира из Аргентины Надия Подороска. Во втором круге теннисистка обыграла американку Кейлу Дей со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 17 минут. За время игры Подороска совершила одну двойную ошибку.

Напомним, ранее 33-я ракетка мира из России во втором круге турнира была сильнее чешской спортсменки Мари Боузковой. Счёт — 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Потапова сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.