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Видеообзор победы Рублёва над Марреем во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл британца Энди Маррея во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 7:6 (7:3), 6:1. Для победы россиянину понадобился 1 час 49 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем раунде турнира Рублёв встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой. Ему 22 года. Сейчас Легечка занимает 32-ю позицию в рейтинге ATP.

Поражение во втором круге турнира потерпел Карен Хачанов. Россиянин уступил бразильцу Тьяго Уайлду (65-я ракетка мира) — 1:6, 5:7. «Мастерс» в первом круге покидает Павел Котов. 67-я ракетка мира в трёх сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило — 6:4, 3:6, 5:7.

Напомним, соревнования в Индиан-Уэллсе продолжатся до 17 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 8 995 555. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.