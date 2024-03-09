Андрей Рублёв прокомментировал победу над Энди Марреем в Индиан-Уэллсе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея.

«В первом сете у него было много шансов, и мне повезло, что я его выиграл. Если бы я проиграл, было бы очень, очень тяжело. После первого сета я почувствовал больше уверенности и понял, что Энди будет сложнее поддерживать уровень», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Следующим соперником Рублёв в Индиан-Уэллсе станет 32-я ракетка мира, 22-летний чех Иржи Легечка (32).