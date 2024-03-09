Алькарас прокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что позволило изменить ход игры в матче с итальянцем Маттео Арнальди после первого сета.

«Пришлось изменить всего несколько вещей. Я допустил несколько ошибок в первом сете. Мне пришлось делать больше первых подач во втором и третьем сете. Я думаю, что это стало важным ключом к тому, чтобы немного повысить свой уровень, участвовать в розыгрышах, в том числе в длительных, а также войти в ритм. И я действительно счастлив добиться этого в конце», — приводит слова спортсмена ATP Tour.

9 марта на турнире в Индиан-Уэллсе (США) Алькарас обыграл итальянца Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 6:1 в пользу Алькараса. Матч продолжался 2 часа и 13 минут. Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.