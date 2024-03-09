Кудерметова: для меня сейчас каждый матч непростой — что имеем, то имеем

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала успешный старт на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Кудерметова со счётом 6:1, 7:5 обыграла японку Нао Хибино (Q).

«Будем говорить так – для меня сейчас каждый матч непростой. К тому же это был мой первый матч на турнире, всегда непросто играть в такой ситуации. Но я рада, что в конечном итоге смогла его завершить, поставить точку, потому что счёт был 6:1, 5:0 – и тут мы решили ещё чуть-чуть потренироваться, поиграть. Были какие-то моменты, за которые я могу себя поругать, но в целом — я молодец, смогла дожать, закончить, это самое главное на сегодняшний момент.

Сейчас со здоровьем всё хорошо, физически себя тоже хорошо чувствую. В теннисном плане продолжаю поиск своей лучшей формы, но ничего, это часть работы, что имеем, то имеем. Пытаюсь бороться и делать максимум», — сказала Кудерметова в эфире YouTube-канала «Больше!».