Свёнтек выиграла 21-й сет под ноль на турнирах категории WTA-1000

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) обыграла в двух сетах американку Даниэль Коллинз (56-я в рейтинге WTA).

Первый сет польская теннисистка выиграла со счётом 6:3, а во второй партии не отдала сопернице ни одного гейма – 6:0. Это 21-я «баранка» Свёнтек на турнирах категории WTA-1000, а в процентном отношении 10,6% всех выигранных ей сетов на «тысячниках» приходится на счёт 6:0. Это самый высокий показатель среди всех теннисисток с момента введения формата в 2009 году.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Ига Свёнтек встретится с 29-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии, обыгравшей во втором раунде итальянку Камилу Джорджи.