В соцсетях появилось забавное фото Джоковича с Циципасом в продуктовой тележке

В социальных сетях появилось забавное фото Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса. На фотографии греческий теннисист сидит в продуктовой тележке у супермаркета в американском Индиан-Уэллсе. Именно там сейчас проходит «Мастерс».

Новак Джокович и Стефанос Циципас Фото: Социальные сети

Сообщается, что фотография была сделана во время промокомпании турнира. Запечатлеть момент теннисисты попросили любительницу тенниса. Женщина призналась, что после фотографии с Джоковичем не ожидала подобного развития событий. Неравнодушные пользователи оставляют комментарии под постом фанатки: «О боже, Сара, я слежу за теннисом. Ты встретила двух рок-звёзд!», «Это потрясающе».

На что счастливая фанатка ответила: «Они были такие милые!»

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 8 995 555.