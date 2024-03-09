Циципас: люди всё ещё ждут вражды между мной и Медведевым, но это уже давно в прошлом

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 11-я ракетка мира, рассказал о взаимоотношениях с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым. Ранее стало известно, что спортсмены провели совместную тренировку перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Конфликт с Медведевым? Это давняя история. Что бы ни случилось… Когда это было, лет 10 назад? (смеётся) Шесть? Да, это было давно. Мне кажется, люди всё ещё ждут каких-то разногласий или вражды между нами, но это уже давно в прошлом, и сейчас я не придаю этому особого значения», — приводит слова Циципаса Tennis Channel.

Напомним, в 2018 году на «Мастерсе» в Майами (США) Циципас нецензурно выругался в сторону Медведева. Впоследствии спортсмены несколько раз нелестно отзывались друг о друге.