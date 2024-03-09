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Карловский вышел в финал турнира категории ITF M15 в Казахстане

562-я ракетка мира российский теннисист Евгений Карловский вышел в финал турнира категории ITF M15 в Актобе (Казахстан).

В полуфинальном матче Карловский одержал волевую победу над 671-й ракеткой мира Нильсом Вискером из Нидерландов со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 28 минут.

По ходу встречи Карловский шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Вискера 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В матче за титул в Актобе Карловский сыграет с болгарином Петром Нестеровым (564-я ракетка мира).

Отметим, что благодаря выходу в финал россиянин уже поднялся на 39 позиций, заняв 523-ю строчку в лайв-рейтинге АТР. В случае победы Карловский вновь вернётся в топ-500. Наивысшей позицией теннисиста является 211-место.

Призовой фонд турнира в Казахстане составляет $ 15 тыс.