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Индиан-Уэллс-2024, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

В ночь с 9 на 10 марта завершится второй круг в одиночном разряде на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей четвёртого игрового дня соревнований у мужчин в Индиан-Уэллсе.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Расписание четвёртого игрового дня

Милош Раонич (Канада) – Хольгер Руне (Дания) – начало матча в 22:00 мск;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало матча в 22:00 мск;

Александр Мюллер (Франция) – Григор Димитров (Болгария) – начало матча в 23:00 мск;

Тейлор Фритц (США) – Алехандро Табило (Чили) – начало матча в 00:00 мск (в ночь на 10 марта);

Роман Сафиуллин (Россия) – Себастьян Корда (США) – начало матча в 1:00 мск (10 марта);

– Себастьян Корда (США) – начало матча в 1:00 мск (10 марта); Новак Джокович (Сербия) – Александр Вукич (Австралия) – начало матча в 1:30 мск (10 марта);

Гаэль Монфис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) – начало матча в 6:30 мск (10 марта);

Даниил Медведев (Россия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – начало матча в 7:00 мск (10 марта).

Напомним, турнир завершится 17 марта. Действующим победителем является Карлос Алькарас.