Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Индиан-Уэллс-2024, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Индиан-Уэллс-2024, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта завершится второй круг в одиночном разряде на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей четвёртого игрового дня соревнований у мужчин в Индиан-Уэллсе.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Расписание четвёртого игрового дня

  • Милош Раонич (Канада) – Хольгер Руне (Дания) – начало матча в 22:00 мск;
  • Кэмерон Норри (Великобритания) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало матча в 22:00 мск;
  • Александр Мюллер (Франция) – Григор Димитров (Болгария) – начало матча в 23:00 мск;
  • Тейлор Фритц (США) – Алехандро Табило (Чили) – начало матча в 00:00 мск (в ночь на 10 марта);
  • Роман Сафиуллин (Россия) – Себастьян Корда (США) – начало матча в 1:00 мск (10 марта);
  • Новак Джокович (Сербия) – Александр Вукич (Австралия) – начало матча в 1:30 мск (10 марта);
  • Гаэль Монфис (Франция) – Хуберт Хуркач (Польша) – начало матча в 6:30 мск (10 марта);
  • Даниил Медведев (Россия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – начало матча в 7:00 мск (10 марта).
Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Напомним, турнир завершится 17 марта. Действующим победителем является Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android