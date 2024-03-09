Синнер — о том, что не проигрывает в 2024 году: я не непобедим, просто хорошо подготовлен

Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей победной серии, которая составляет 13 матчей.

«Я не непобедим, просто хорошо подготовлен. Знаете, я очень много работал, чтобы оказаться в этом положении. Конечно, все к этому стремятся, ведь победа на турнире «Большого шлема» — это мечта каждого, но, с другой стороны, потом приезжаешь сюда, условия совершенно другие, и нужно как-то приспосабливаться.

Мы приехали сюда пораньше и пытались подготовиться. С каждым днём я чувствовал себя всё увереннее. Как мы видели сегодня, бывают небольшие порывы ветра, но потом они прекращаются. Нужно вовремя оценить ситуацию и быть начеку.

Думаю ли я о своей победной серии? Да, потому что мне постоянно об этом напоминают (улыбается). С победами, безусловно, приходит уверенность. Но снова хочу отметить, что всё может очень быстро поменяться. Я просто постараюсь выигрывать как можно дольше. Может, я проиграю уже через два дня, а может, и нет. Нельзя предсказать будущее.

Как я всегда говорю, мы живём в настоящем. Завтра у меня выходной, или я сыграю парный матч, а потом постараюсь подготовиться к следующему матчу в одиночке. Соперники теперь знают мой стиль игры гораздо лучше, так что я должен быть готов. Это увлекательно», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 9 марта, в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Синнер обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 6:0.