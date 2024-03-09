Руне без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе на отказе Раонича

Датский теннисист Хольгер Руне, седьмая ракетка мира, без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Его соперник в матче второго круга турнира, канадец Милош Раонич, отказался от встречи до её начала.

В третьем круге Руне сыграет с победителем матча между 26-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти и 131-й ракеткой мира из Канады Денисом Шаповаловым. Встреча, в которой определится соперник датчанина, начнётся в воскресенье, 10 марта, около 1:00 мск.

Напомним, в 2023 году Хольгер Руне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе дошёл до третьего круга, где в трёх сетах проиграл швейцарцу Стэну Вавринке.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.