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Кузнецова — о запрете российского флага: обидно, что отыгрываются на спортсменах

Кузнецова — о запрете российского флага: обидно, что отыгрываются на спортсменах
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Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова ответила на вопросы болельщиков в социальных сетях.

— Хотели бы жить в Европе или США?
Кузнецова: Если бы хотела, то там бы и жила.

— Как относитесь к запрету русского флага на соревнованиях?
Кузнецова: Обидно, что отыгрываются на спортсменах. Многие виды спорта задыхаются. Но хотя бы теннисисты могут выступать.

— Нужно выступать теннисистам в Париже (на ОИ-2024. — Прим. «Чемпионата»)?
Кузнецова: Конечно, да.

Ранее стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом для получения лицензии на участие теннисисты должны соответствовать ряду критериев, обозначенных в регламенте ITF.

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