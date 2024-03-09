Кузнецова — о запрете российского флага: обидно, что отыгрываются на спортсменах

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова ответила на вопросы болельщиков в социальных сетях.

— Хотели бы жить в Европе или США?

Кузнецова: Если бы хотела, то там бы и жила.

— Как относитесь к запрету русского флага на соревнованиях?

Кузнецова: Обидно, что отыгрываются на спортсменах. Многие виды спорта задыхаются. Но хотя бы теннисисты могут выступать.

— Нужно выступать теннисистам в Париже (на ОИ-2024. — Прим. «Чемпионата»)?

Кузнецова: Конечно, да.

Ранее стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом для получения лицензии на участие теннисисты должны соответствовать ряду критериев, обозначенных в регламенте ITF.