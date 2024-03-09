Медведев — о новой манере игры: уверен, я удивлю всех в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что нового он привнёс в свою игру в этом сезоне.

«Я хочу удивить моих соперников новым оружием. И развивать новые тактические приёмы. Это мой план и моя цель. Сейчас мне просто нужно вывести это на корт. Это самое важное. Давайте посмотрим, как это сработает в Индиан-Уэллсе и смогу ли я включить новые элементы в мою игру здесь.

Я начал пробовать делать это в Австралии. Очень осторожно. Нельзя вводить такой подход радикально и перестраивать игру с первым же матчем. Особенно на турнире «Большого шлема». Но я уверен, что удивлю всех в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Медведева Clay Tenis.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев стартует в воскресенье, 10 марта. Его матч начнётся около 7:00 мск.