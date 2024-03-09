Медведев рассказал, как относится к проведению Кубка Лэйвера в Германии

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, рассказал, как относится к тому, что Кубок Лэйвера в 2024 году пройдёт в Германии.

«Я большой фанат мюнхенской «Баварии». И неважно, чемпионат Европы или чемпионат мира, я болею за сборную Германии, потому что там много игроков из моей команды. Мне нравится эта страна. Я был в Германии минимум пять раз. Ты можешь быстро ехать по автобану. Я ценю это (улыбается). С нетерпением жду возвращения в Берлин и Кубка Лэйвера в сентябре. Однажды я выиграл там крупный юниорский турнир. Поэтому у меня хорошие воспоминания», — приводит слова Медведева Clay Tenis.

Напомним, Даниил Медведев выступит на Кубке Лэйвера в составе команды Европы. С ним в команде будут немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.