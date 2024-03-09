Касаткина переиграла Доден во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В матче 1/32 финала россиянка со счётом 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 85-ю ракетку мира француженку Осеан Доден. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Осеан Доден
О. Доден
Окончен
0 : 2
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
За это время Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Доден два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Слоан Стивенс (США).
Напомним, турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.
Комментарии
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