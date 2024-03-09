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Касаткина переиграла Доден во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Касаткина переиграла Доден во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/32 финала россиянка со счётом 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 85-ю ракетку мира француженку Осеан Доден. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Осеан Доден
Франция
Осеан Доден
О. Доден
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

За это время Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Доден два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Слоан Стивенс (США).

Напомним, турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

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