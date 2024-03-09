Норри уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв Сонего

Британский теннисист Кэмерон Норри, 28-я ракетка мира, уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 55-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте ровно полтора часа. За это время Кэмерон Норри выполнил два эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки. На счету Лоренцо Сонего — восемь подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и одна двойная ошибка.

Далее Норри встретится либо с восьмой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем, либо с 54-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Соперник британца определится рано утром в воскресенье, 10 марта.