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Норри уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв Сонего

Норри уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв Сонего
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Британский теннисист Кэмерон Норри, 28-я ракетка мира, уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 55-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Теннисисты провели на корте ровно полтора часа. За это время Кэмерон Норри выполнил два эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки. На счету Лоренцо Сонего — восемь подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и одна двойная ошибка.

Далее Норри встретится либо с восьмой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем, либо с 54-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Соперник британца определится рано утром в воскресенье, 10 марта.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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