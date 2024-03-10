Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кори Гауфф одолела Бюрель и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/32 финала американка со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4) переиграла 47-ю ракетку мира француженку Клару Бюрель. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бюрель один эйс, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В следующем раунде Гауфф сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти, которая в своём матче переиграла Ангелину Калинину из Украины со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.