Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф одолела Бюрель и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Кори Гауфф одолела Бюрель и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/32 финала американка со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4) переиграла 47-ю ракетку мира француженку Клару Бюрель. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 4
2 		6 7 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бюрель один эйс, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В следующем раунде Гауфф сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти, которая в своём матче переиграла Ангелину Калинину из Украины со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, турнир завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

Материалы по теме
Касаткина переиграла Доден во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android