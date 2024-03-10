Хачанов и Рублёв уступили в паре Синнеру и Сонего в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг турнира категории Masters в американском Индиан-Уэллсе в парном разряде. В матче первого круга российские теннисисты проиграли в двух сетах итальянской паре Янника Синнера и Лоренцо Сонего — 5:7, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Хачанов и Рублёв выполнили два эйса, допустив одну двойную ошибку, и реализовали один брейк-пойнтов из трёх. На счету Синнера и Сонего одна подача навылет при отсутствии двойных ошибок и четыре выигранных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге итальянская пара Синнер/Сонего встретится с посеянной на турнире под пятым номером парой Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина).