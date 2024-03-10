Даниил Медведев выиграл первый сет у Карбальес-Баэны на старте Индиан-Уэллса

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у испанского теннисиста Роберто Карбальес-Баэны во втором круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Сет завершился со счётом 6:2.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Роберто Карбальес-Баэна во втором круге Индиан-Уэллса.

Продолжительность сета составила 40 минут. Медведев реализовал два брейк-пойнта из трёх, допустил одну двойную и шесть невынужденных ошибок.

В случае победы в матче в следующем круге российский теннисист встретится с американцем Себастьяном Кордой.