Фото: Даниил Медведев жалуется на неисправность освещения на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на неисправность освещения по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев сообщил судье, что во время матча на стадионе мигает свет и мешает ему. По словам Даниила, он не хочет играть, пока это не будет исправлено.
Отметим, что данные технические проблемы не помешали Медведеву уверенно выиграть свой стартовый матч в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 64-ю ракетку мира, 30-летнего испанца Роберто Карбальес-Баэну.
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В следующем круге российский теннисист встретится с неудобным для себя американцем Себастьяном Кордой. Напомним, что счёт их личных встреч составляет 2:1 в пользу Корды.
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