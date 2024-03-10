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Фото: Даниил Медведев жалуется на неисправность освещения на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Фото: Даниил Медведев жалуется на неисправность освещения на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на неисправность освещения по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев сообщил судье, что во время матча на стадионе мигает свет и мешает ему. По словам Даниила, он не хочет играть, пока это не будет исправлено.

Отметим, что данные технические проблемы не помешали Медведеву уверенно выиграть свой стартовый матч в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 64-ю ракетку мира, 30-летнего испанца Роберто Карбальес-Баэну.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 08:20 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

В следующем круге российский теннисист встретится с неудобным для себя американцем Себастьяном Кордой. Напомним, что счёт их личных встреч составляет 2:1 в пользу Корды.

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