Видеообзор матча второго круга в Индиан-Уэллсе, в котором Шнайдер уступила Саккари

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она уступила представительнице Греции, 11-й ракетке мира Марии Саккари со счётом 7:5, 4:6, 0:6.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Продолжительность встречи составила 2 час 15 минут. За это время Шнайдер сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Саккари четыре эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Саккари встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.