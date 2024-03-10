Гауфф ответила на вопрос, с кем из звёзд хотела бы провести ужин: с Бейонсе или Рианной

Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф рассказала, с кем бы хотела поужинать из двух мировых звёзд: с Рианной или Бейонсе. Своим мнением она поделилась на пресс-конференции в рамках турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Выбирать между Бейонсе и Рианной сложно. Я выберу Рианну только потому, что мне хотелось бы услышать, как она основала собственный бренд косметики. Это был один из первых брендов, который предлагал полный спектр тональной основы для всех оттенков кожи. Да, и как она ориентировалась в деловой стороне вещей. Очевидно, у Бейонсе есть потрясающий бренд для волос, который тоже недавно появился», — цитирует спортсменку Sportskeeda.

Напомним, Гауфф в 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4) переиграла 47-ю ракетку мира француженку Клару Бюрель. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.