Медведев поделился настроем на матч с Кордой, которому уступает по личным встречам

Победитель US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором его соперником станет 29-я ракетка мира американец Себастьян Корда.

«Я знаю, что Индиан-Уэллс — сложный турнир. Начиная с первого матча, вы должны играть здесь как можно лучше. Корда может играть действительно хорошо. А последние два матча я проиграл Себу, поэтому собираюсь сделать всё возможное, чтобы попытаться победить его на этот раз», — сказал Даниил после игры.

Напомним, счёт личных встреч между россиянином и представителем США — 2-1 в пользу Корды. В прошлом сезоне Медведев оказался слабее американца в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае и в третьем круге Australian Open — 2023.