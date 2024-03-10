Новак Джокович рассказал о жизненных уроках, которые дал ему теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о том, чему его научил теннис. Звезда мирового спорта поделился уроками, которые получил за годы игры.

«Я бы сказал, что это определённо сделало меня более устойчивым. Соревнования на самом высоком уровне в течение 20 лет позволили мне задействовать себя в тех умственных, физических и эмоциональных частях, о существовании которых я даже не подозревал. Мне пришлось очень много раз копать глубоко, чтобы по-настоящему преодолеть вызовы и добиться великих достижений. Но это также научило меня тому, что, если вы делаете всё правильно, если вы ежедневно себя совершенствуете, свои навыки, себя как личность и как спортсмена, это приведёт вас к звёздам и даже дальше. На самом деле нет ничего невозможного, если вы сильно в это верите, визуализируете это, а затем создаёте правильный краткосрочный и долгосрочный план», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Спортсмен отметил, что теннис — один из самых требовательных видов спорта.

«Я осуществил свои детские мечты в 2011 году, а затем мне пришлось придумать новые мечты и цели. Кроме того, я думаю, это научило меня относиться к небольшим жизненным потерям, образно говоря, с большим оптимизмом. И что бы ни случилось, если вы проиграете теннисный матч, за углом всегда появится ещё один. Это вид, у которого самый длинный сезон из всех остальных видов, но это очень красивый вид спорта. Теннис всегда даёт ещё одну возможность, шанс, неделю, где вы можете блеснуть, выиграть трофей и заново изобрести себя», — добавил он.

Новак Джокович является 24-кратным победителем турниров серии «Большого шлема».