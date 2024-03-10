Джокович обошёл Федерера и вышел на первое место по числу побед в «Мастерсах» на харде

Сегодня, 10 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австралийцем Александром Вукичем (69-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу серба.

Эта победа стала 265-й для Джоковича на хардовых турнирах серии «Мастерс». Он обошёл бывшую первую ракетку мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера (264) и теперь является единоличным лидером по этому показателю с момента введения этого формата в 1990 году.

В следующем круге в Индиан-Уэллсе Джоковичу будет противостоять 20-летний итальянский теннисист, 123-я ракетка мира Лука Нарди, который в трёх сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.