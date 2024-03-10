Диджей подшутил над Медведевым во время матча второго круга в Индиан-Уэллсе

Диджей на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) решил пошутить над российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира и триумфатором US Open — 2021 Даниилом Медведевым после победы со счётом 6:2, 6:3 в матче второго круга против испанца Роберто Карбальес-Баэны.

Напомним, во время матча российский теннисист пожаловался на неисправность освещения. Медведев сообщил судье, что на стадионе мигает свет и мешает ему, так что он отказывается продолжать игру. Вопросом занялись организаторы, они не смогли решить проблему, но Медведев согласился доиграть матч. Пауза продолжалась чуть более 10 минут.

После матча диджей включил на стадионе песню Blinding Lights (переводится как «ослепляющие огни») канадского исполнителя The Weeknd, пошутив над россиянином.