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Диджей подшутил над Медведевым во время матча второго круга в Индиан-Уэллсе

Диджей подшутил над Медведевым во время матча второго круга в Индиан-Уэллсе
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Диджей на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) решил пошутить над российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира и триумфатором US Open — 2021 Даниилом Медведевым после победы со счётом 6:2, 6:3 в матче второго круга против испанца Роберто Карбальес-Баэны.

Напомним, во время матча российский теннисист пожаловался на неисправность освещения. Медведев сообщил судье, что на стадионе мигает свет и мешает ему, так что он отказывается продолжать игру. Вопросом занялись организаторы, они не смогли решить проблему, но Медведев согласился доиграть матч. Пауза продолжалась чуть более 10 минут.

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После матча диджей включил на стадионе песню Blinding Lights (переводится как «ослепляющие огни») канадского исполнителя The Weeknd, пошутив над россиянином.

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