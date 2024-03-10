Медведев — о проблемах со светом в Индиан-Уэллсе: думал, если проиграю, всё свалю на них

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои жалобы на проблемы со светом по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Стою на приёме – и мне прямо в глаза мигает-мигает, я говорю об этом судье, приходит супервайзер, я попросил их подойти туда, где я принимаю, потому что с другой точки этого не видно. Они подошли, сказали: «Сейчас посмотрим». Ничего не смогли сделать. Я думаю: «Ну ладно, если проиграю, свалю всё на них». Но в итоге получилось выиграть», — сказал Медведев в телеграм-канале «Больше!».

Напомним, в матче второго круга Медведев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 64-ю ракетку мира 30-летнего испанца Роберто Карбальес-Баэну.