Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова: сеяные не успевают войти в турнир, а квалифаер выходит суперголодная и феерит

Потапова: сеяные не успевают войти в турнир, а квалифаер выходит суперголодная и феерит
Аудио-версия:
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова призналась, что неоднозначно относится к bye (возможности пропустить первый раунд соревнований из-за высокого номера посева) в теннисе.

«С одной стороны, привилегия: выиграла один матч – и уже в третьем круге на большом турнире. С другой стороны, я всегда настраиваю себя перед первым матчем на «возню»: «Прими это: будет очень плохо». Когда вы обе выходите в первый раз, у соперницы тоже не всё будет складываться как по маслу. Когда она уже выиграла и обрела уверенность, могут начаться проблемы. Поэтому бывает много сенсаций на первых стадиях. Сеяные не успевают войти в турнир, а девочка с квалификации, которая уже разыгралась, выходит суперголодная и феерит», — сказала Потапова на YouTube-канале «Больше!»

Материалы по теме
Блинкова выбила пятую ракетку мира! Касаткина тоже вышла в третий круг Индиан-Уэллса
Блинкова выбила пятую ракетку мира! Касаткина тоже вышла в третий круг Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android