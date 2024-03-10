Потапова: сеяные не успевают войти в турнир, а квалифаер выходит суперголодная и феерит

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова призналась, что неоднозначно относится к bye (возможности пропустить первый раунд соревнований из-за высокого номера посева) в теннисе.

«С одной стороны, привилегия: выиграла один матч – и уже в третьем круге на большом турнире. С другой стороны, я всегда настраиваю себя перед первым матчем на «возню»: «Прими это: будет очень плохо». Когда вы обе выходите в первый раз, у соперницы тоже не всё будет складываться как по маслу. Когда она уже выиграла и обрела уверенность, могут начаться проблемы. Поэтому бывает много сенсаций на первых стадиях. Сеяные не успевают войти в турнир, а девочка с квалификации, которая уже разыгралась, выходит суперголодная и феерит», — сказала Потапова на YouTube-канале «Больше!»