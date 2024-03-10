Хачанов — об Индиан-Уэллсе: в плане тенниса мне здесь не нравится

Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал своё выступление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин проиграл в матче второго круга бразильскому теннисисту Тьяго Уайлду (65-я ракетка мира) со счётом 6:1, 7:5.

«Честно скажу, в плане тенниса мне здесь не нравится. Само место классное: корты, стадион, турнир. Я играл здесь в четвертьфинале несколько лет назад, но опять же скажу, что мне не очень нравится здесь играть. И не я один из теннисистов это говорю. У меня такое ощущение, что здесь невозможно хорошо играть», — сказал Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше!»

Сегодня, 10 марта, Карен Хачанов в дуэте с Андреем Рублёвым не смогли выйти во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В первом раунде российские теннисисты проиграли в двух сетах итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего — 5:7, 1:6.