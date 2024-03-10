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Немецкая теннисистка Ева Лис сообщила об аутоиммунном заболевании

Немецкая теннисистка Ева Лис сообщила об аутоиммунном заболевании
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22-летняя уроженка Киева, немецкая теннисистка Ева Лис сообщила об аутоиммунном ревматическом заболевании. У молодой спортсменки диагностировали спондилоартрит.

«Это физическая проблема, с которой мне приходится сталкиваться ежедневно наряду со спортивной нагрузкой», — написала Лис в своих социальных сетях.

При этом благодаря «отличной поддержке и лечению её команды врачей» теннисистка всё же надеется продолжить свою спортивную карьеру.

«Я мечтаю проявить себя с лучшей стороны. Время от времени, однако, я вынуждена менять и корректировать своё расписание турниров в краткосрочной перспективе. Но в целом вся эта ситуация сделала меня сильнее. Я убеждена, что моя страсть к спорту будет и дальше питать меня», — добавила Лис.

Отметим, что в этом сезоне теннисистка выступала только на челленджере в Канберре (Австралия), а также на Открытом чемпионате Австралии и турнире WTA-500 в Дубае (ОАЭ), где проиграла в квалификациях.

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