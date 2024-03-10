Димитров: определённо, Джокович самый дисциплинированный игрок в туре

Болгарский теннисист, 13-я ракетка мира Григор Димитров рассказал о важности дисциплины в карьере теннисистов.

«Дисциплина является одним из самых важных навыков, которому меня научил теннис. Я всегда стараюсь каким-то образом разделить жизнь с теннисом, но жизнь — это и есть теннис. Ты всегда знаешь, когда нужно есть, готовить, спать. Конечно, подготовку к турнирам невозможно представить без дисциплины. Определённо, Новак самый дисциплинированный игрок в туре», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Завтра, 11 марта, в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) болгарский теннисист сыграет с 35-летнем представителем Франции Адрианом Маннарино. Начало матча запланировано на 21:00 мск.