Янчук — о победе Медведева: он играл агрессивно и при этом не терял стабильности

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведев хорошо начал турнир, одержал уверенную победу. Конечно, эта победа была ожидаемой, всё-таки Медведев игрок значительно более высокого класса, чем его соперник, и он должен проходить второй круг на таких турнирах. Даниил играл агрессивно и при этом не терял стабильности. Посмотрим, как дальше он будет идти по турниру, здесь много сильных игроков», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Напомним, в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 64-ю ракетку мира 30-летнего испанца Роберто Карбальес-Баэну.