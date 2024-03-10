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Ига Свёнтек выиграла 22 сета с «баранкой» на турнирах WTA-1000

Ига Свёнтек выиграла 22 сета с «баранкой» на турнирах WTA-1000
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла 22 сета со счётом 6:0 на турнирах WTA-1000, сообщает Opta. У спортсменки 11% сетов, выигранных с «баранкой» на данных соревнованиях.

Это второй результат среди действующих теннисисток. На первом месте по данному показателю расположилась представительница Беларуси Виктория Азаренко, которая одержала победу со счётом 6:0 в 31-м сете.

Сегодня, 10 марта, Свёнтек в матче третьего круга обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову, повесив сопернице «баранку» во втором сете. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0. За выход в четвертьфинал Ига Свёнтек поборется либо с 20-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис, либо с 79-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.

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