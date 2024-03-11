Алькарас уверенно обыграл Оже-Альяссима в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 11 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Канады, 31-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Алькараса.
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Матч продолжался 1 час 17 минут. Алькарас сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Канадский теннисист выполнил один эйс, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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