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Алькарас уверенно обыграл Оже-Альяссима в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Алькарас уверенно обыграл Оже-Альяссима в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 11 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Канады, 31-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Алькараса.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 23:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 17 минут. Алькарас сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Канадский теннисист выполнил один эйс, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

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