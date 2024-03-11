Калинская уступила Паолини и завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 14-я ракетка мира Ясмина Паолини из Италии. В трёх сетах победу одержала итальянка со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту. За это время Калинская сделала одну подачу навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнтов из четырёх. На счету Паолини три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из двенадцати.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.