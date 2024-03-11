Калинская уступила Паолини и завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 14-я ракетка мира Ясмина Паолини из Италии. В трёх сетах победу одержала итальянка со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту. За это время Калинская сделала одну подачу навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнтов из четырёх. На счету Паолини три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из двенадцати.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
- 11 марта 2024
-
01:31
-
01:14
-
00:37
-
00:21
-
00:05
- 10 марта 2024
-
23:09
-
22:59
-
22:41
-
22:31
-
21:59
-
20:00
-
19:47
-
19:09
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
17:54
-
17:34
-
17:28
-
16:54
-
16:17
-
15:36
-
14:46
-
14:42
-
14:24
-
14:14
-
13:48
-
13:34
-
13:25
-
13:07
-
13:06
-
12:49
-
12:38
-
12:13
-
12:13