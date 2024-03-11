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Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер 6:3, 6:4, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе 11 марта

Янник Синнер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 11 марта, завершился матч третьего раунда турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) между итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Победу одержал Синнер со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету немецкого теннисиста три подачи навылет и одна двойная ошибка. Синнер же сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 00:50 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Его призовой фонд составил $ 8 995 555. В 1/8 финала турнира Синнеру будет противостоять победитель пары Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина)

Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

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