Янник Синнер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 11 марта, завершился матч третьего раунда турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) между итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Победу одержал Синнер со счётом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету немецкого теннисиста три подачи навылет и одна двойная ошибка. Синнер же сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
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Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Его призовой фонд составил $ 8 995 555. В 1/8 финала турнира Синнеру будет противостоять победитель пары Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина)
Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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