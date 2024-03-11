Янник Синнер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 11 марта, завершился матч третьего раунда турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) между итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Победу одержал Синнер со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 13 минут. На счету немецкого теннисиста три подачи навылет и одна двойная ошибка. Синнер же сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Его призовой фонд составил $ 8 995 555. В 1/8 финала турнира Синнеру будет противостоять победитель пары Бен Шелтон (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина)

Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.