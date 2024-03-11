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Александр Зверев – Таллон Грикспор 7:6 (9:7) 6:3, победил Зверев, результат матча в Индиан-Уэллсе 11 марта

Зверев обыграл Грикспора в двух сетах и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 11 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и голландцем Таллоном Грикспором (27-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Зверева.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 04:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		3
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Зверев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Нидерландский теннисист выполнил восемь эйсов, совершил шесть двойных ошибок и смог реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Звереву будет противостоять австралийский теннисист, 10-я ракетка мира Алекс де Минор.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
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