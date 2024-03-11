Зверев обыграл Грикспора в двух сетах и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 11 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и голландцем Таллоном Грикспором (27-я ракетка). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Зверева.
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Матч продолжался 1 час и 43 минуты. Зверев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Нидерландский теннисист выполнил восемь эйсов, совершил шесть двойных ошибок и смог реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 3.
В следующем круге Звереву будет противостоять австралийский теннисист, 10-я ракетка мира Алекс де Минор.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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