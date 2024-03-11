Циципас – о поддержке Бадосы: я делаю всё возможное, чтобы она чувствовала себя хорошо

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 11-я ракетка мира, рассказал о том, как поддерживает после травмы бывшую вторую ракетку мира испанскую теннисистку Паулу Бадосу, с которой выступает в смешанном парном разряде.

«Это действительно создаёт трудности не только для Паулы, но и для меня, поскольку мне приходится быть там и продолжать подталкивать её к тому, чтобы она выздоровела и вернулась на корт.

Самое неприятное во всём этом то, что она сыграла несколько матчей, а потом снова почувствовала себя не очень хорошо, так что это было непростое время для нас обоих. С моей стороны, это больше похоже на то, что я пытаюсь найти правильные слова и правильные вещи, чтобы поддержать.

Я просто делаю всё возможное, чтобы заставить её чувствовать себя хорошо, что, по крайней мере, мы вместе и пытаемся вместе найти решение. Однако я чувствую, что время покажет, и вскоре я почти уверен, что она полностью выздоровеет и снова будет готова играть», – приводит слова Циципаса The Tennis Letter.

Ранее Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы. В основной сетке испанскую теннисистку заменила Надия Подороска (Аргентина).

Бадоса и Циципас проводят время в бассейне: