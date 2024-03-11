Определился соперник Синнера в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

16-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5) в пользу теннисиста из США.В 1/8 финала турнира Шелтон встретится с третьей ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером.

Матч продолжался 2 часа 46 минут. На счету аргентинского теннисиста одна подача навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Шелтон сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнта из десяти.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. Его призовой фонд составил $ 8 995 555. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.