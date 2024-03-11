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Фото: на церемонии вручения премии «Оскар» были замечены Роджер Федерер с супругой

Фото: на церемонии вручения премии «Оскар» были замечены Роджер Федерер с супругой
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», зкс-первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер и его жена Мирослава Вавринец посетили церемонию вручения наград премии «Оскар»-2024. Она прошла в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе (США).

Федерер с супругой на Оскаре

Федерер с супругой на Оскаре

Фото: Соцсети Australien Open

Роджер Федерер и его жена Мирослава Вавринец поженились в 2009-м и в том же году у них родились девочки-близнецы, которых назвали Майла-Роуз и Шарлин-Рива. Спустя пять лет появились на свет ещё одни близнецы, на этот раз мальчики – Лео и Ленни.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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