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Возняцки: нелегко вернуться после беременности и чувствовать себя готовой на 100%

Возняцки: нелегко вернуться после беременности и чувствовать себя готовой на 100%
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Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки после победы над американкой Кэти Волынец в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) рассказала о своём состоянии.

«Моя физическая форма сейчас определённо лучше, чем на Открытом чемпионате США. В это было вложено много сил и работы. Нелегко вернуться после беременности и чувствовать себя готовой на 100%. А после рождения двоих детей это ещё сложнее», — сказала Возняцки после матча.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Возняцки встретится с теннисисткой из Германии, экс первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которая ранее в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

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