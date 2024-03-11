Янник Синнер уступает лишь Надалю и Джоковичу по числу первых побед на «Мастерсах»

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился уникального статистического достижения в рамках турниров серии «Мастерс».
22-летний Синнер выиграл 52 матча из своих первых 75 на уровне «Мастерсов». По данному показателю в этом веке он уступает лишь 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю (в его активе было 60 из 75) и 24-кратному чемпиону мэйджоров сербу Новаку Джоковичу (54 из 75).
Свою 52-ю победу на «Мастерсе» Синнер одержал сегодня, 11 марта, в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:3, 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира, представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Следующим соперником Янника станет полуфиналист US Open — 2023 американец Бен Шелтон (16).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 11 марта 2024
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:49
-
17:26
-
16:59
-
16:56
-
16:32
-
14:54
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:52
-
12:44
-
12:20
-
12:00
-
10:56
-
10:12
-
10:08
-
09:49
-
09:43
-
09:25
-
09:21
-
09:02
-
06:51
-
06:37
-
06:21
-
06:04
-
05:54
-
03:58
-
03:21
-
03:06