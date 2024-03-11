Янник Синнер уступает лишь Надалю и Джоковичу по числу первых побед на «Мастерсах»

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился уникального статистического достижения в рамках турниров серии «Мастерс».

22-летний Синнер выиграл 52 матча из своих первых 75 на уровне «Мастерсов». По данному показателю в этом веке он уступает лишь 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю (в его активе было 60 из 75) и 24-кратному чемпиону мэйджоров сербу Новаку Джоковичу (54 из 75).

Свою 52-ю победу на «Мастерсе» Синнер одержал сегодня, 11 марта, в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:3, 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира, представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Следующим соперником Янника станет полуфиналист US Open — 2023 американец Бен Шелтон (16).