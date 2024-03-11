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Янник Синнер уступает лишь Надалю и Джоковичу по числу первых побед на «Мастерсах»

Янник Синнер уступает лишь Надалю и Джоковичу по числу первых побед на «Мастерсах»
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер добился уникального статистического достижения в рамках турниров серии «Мастерс».

22-летний Синнер выиграл 52 матча из своих первых 75 на уровне «Мастерсов». По данному показателю в этом веке он уступает лишь 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю (в его активе было 60 из 75) и 24-кратному чемпиону мэйджоров сербу Новаку Джоковичу (54 из 75).

Свою 52-ю победу на «Мастерсе» Синнер одержал сегодня, 11 марта, в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Синнер со счётом 6:3, 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира, представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа. Следующим соперником Янника станет полуфиналист US Open — 2023 американец Бен Шелтон (16).

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 00:50 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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