«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 12 марта: расписание матчей, сетка турнира

В ночь с 11 на 12 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является испанец Карлос Алькарас (2). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание самых заметных матчей 11/12 марта

Лоренцо Музетти (Италия, 26) – Хольгер Руне (Дания, 7) – начало матча чуть позднее 21:00 мск.

Кэмерон Норри (Великобритания, 28) – Гаэль Монфис (Франция) – начало матча чуть позднее 21:00 мск.

Томми Пол (США, 17) – Уго Умбер (Франция, 14) – начало матча на ранее 22:30 мск.

Адриан Маннарино (Франция, 21) – Григор Димитров (Болгария, 13) – начало матча не ранее 00:00 мск.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Лука Нарди (Италия, LL) – начало матча не ранее 4:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 4) – Себастьян Корда (США, 29) – начало матча не ранее 5:30 мск.