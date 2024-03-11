Бен Шелтон — о предстоящей встрече с Синнером: именно ради таких матчей я и живу

Полуфиналист US Open – 2023, 16-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался о предстоящей встрече с чемпионом Australian Open – 2024, третьей ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я думаю, это будет один из тех матчей, в которых разворачивается война двух физических форм. Вы прекрасно знаете его возможности, как он играет, насколько он агрессивен.

Это будет один из тех матчей, когда ты знаешь, что тебе придётся отвечать агрессией на агрессию, по максимуму использовать свои шансы и быть уверенным на корте. У меня за плечами два матча с ним. Оба на хард-кортах в прошлом году. Я с нетерпением жду этого матча. То, как он играет в последнее время… Я уверен, что здесь будет потрясающая публика. Именно ради таких матчей я и живу», — сказал Шелтон в интервью на корте.