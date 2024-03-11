Алькарас — о предстоящем матче с Марожаном: я рад возможности взять реванш

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с Фабианом Марожаном в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я рад возможности сыграть с ним снова. Разумеется, то поражение было очень-очень неприятным. После того матча мне очень хотелось провести реванш.

Он играет в отличный теннис. В последние месяцы обыгрывает сильных соперников. Я с нетерпением жду нашего матча», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году в матче 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) венгерский теннисист переиграл Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Алькарас является действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе.