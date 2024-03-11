Алькарас: последние несколько месяцев выдались сложными. Я растерял уверенность в себе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о своих результатах в последние несколько месяцев.

«Последние пару месяцев выдались сложными. Я растерял уверенность в себе. Не после Открытого чемпионата Австралии, а во время южноамериканской серии. После турнира в Буэнос-Айресе мой теннис не был на должном уровне.

Я стал менее уверенным в себе и на каждой тренировке пытался укрепить уверенность. Я стараюсь быть собой каждый день.

В первом матче здесь у меня были проблемы в первом сете. Я не показывал свой теннис, но нашёл возможность заиграть немного лучше, а сегодня провёл хороший матч от первого и до последнего розыгрыша.

Это, безусловно, пойдёт на пользу моей уверенности и игре.

Я не ориентируюсь на поражения или победы. Я оцениваю, как чувствую себя, в каждом матче, как бью по мячу, как двигаюсь. В Австралии я уступил в четвертьфинале, однако уехал оттуда с хорошим настроением. Я играл отлично. Но после этого всё было не так хорошо, как хотелось бы.

Но для меня главное – то, как я себя чувствую, а не поражения или победы», — заявил испанец на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алькарас сыграет с венгром Фабианом Марожаном.