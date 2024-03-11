Фанат посоветовал Касаткиной играть в теннис, а не рассуждать о фильмах. Дарья ответила

12-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина вступила в диалог с теннисным болельщиком в социальных сетях, который посоветовал ей заниматься своим делом, а не рассуждать о фильмах.

Напомним, ранее Касаткина неоднозначно отреагировала на результаты 96-й церемонии вручения наград премии «Оскар»-2024.

Пользователь: Занимайся теннисом, Даша.

Касаткина: То есть, раз я теннисистка, меня ничего в этом мире не может интересовать?

Пользователь: Прежде всего это не фильм («Оппенгеймер»), это захватывающий опыт, который можно получить только в кинотеатре… Где вы видели трёхчасовой биографический фильм, заработавший почти миллиард по всему миру?

Касаткина: С тобой должно быть весело на вечеринках.

Пользователь: Пригласи меня на одну. Посмотрим.